Palermo, ringrazia il Barbera: solo 11 punti in trasferta, Bari e Catanzaro…”

L'analisi sul rendimento altalenante del Palermo FC nella stagione di Serie C 2021-2022. Ottimi i risultati conquistati al "Renzo Barbera" , score negativo in trasferta.

"Peggio di un anno fa. In trasferta, il Palermo sta riuscendo nell’impresa di peggiorare i risultati dello scorso campionato, dove almeno lontano dal «Barbera» i rosanero furono in grado di tenere botta". Questo lo score negativo sul quale si sofferma l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia".

Quella maturata alla "Nuovarredo Arena" di Francavilla Fontana è la settima sconfitta esterna dei rosanero in quattordici gare finora disputate: la metà esatta dei match disputati in trasferta si sono conclusi senza portare a casa punti. Nello scorso campionato, la squadra allenata da Roberto Boscaglia prima e da Giacomo Filippi poi, di trasferte ne aveva perse solamente sei, raccogliendo in totale 26 punti. La compagine oggi affidata a Silvio Baldini, con cinque sfide esterne rimaste in calendario, può soltanto pareggiare i conti, sperando di riuscire a vincerle vincendole tutte da qui fino al termine della stagione.