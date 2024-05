Palermo, Repubblica: “Operazione rilancio contro pericolante. Cala tifo in trasferta”

Il Palermo affronta lo Spezia in una partita cruciale per riportare entusiasmo e speranza nella squadra. Dopo una serie di risultati negativi sia in casa che in trasferta, i rosanero cercano una scossa per invertire la tendenza. Lo Spezia, quartultimo in classifica, ha bisogno di una vittoria per allontanarsi dalla zona retrocessione. L'allenatore Mignani potrebbe apportare alcune modifiche alla formazione, inclusi possibili cambiamenti in difesa, a centrocampo e in attacco. Tuttavia, la delusione si fa sentire tra i tifosi, con meno di 300 biglietti venduti per il settore ospiti, molto al di sotto della media. Nonostante ciò, non si può ancora parlare di disamore, ma la situazione è preoccupante.