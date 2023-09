Palermo, report allenamento: esercitazione tattica e partita a tema a Torretta

Nonostante la pausa nazionali, prosegue la preparazione del Palermo alla sfida contro l' Ascoli , in programma sabato 16 settembre alle ore 14:00 allo Stadio "Del Duca". Dopo la seduta di ieri, la squadra di Eugenio Corini ha svolto oggi un allenamento mattutino. Presso il centro sportivo di Torretta , i rosanero hanno svolto un'attività e mobilità, un torello, un'esercitazione tattica sulla fase offensiva ed una partita a tema.

La preparazione - informa il club di viale del Fante - riprenderà lunedì pomeriggio, in vista della prossima gara in casa della squadra di William Viali, valevole per la quinta giornata del campionato di Serie B.