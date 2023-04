Palermo, rebus Verre: dal super gol alle sostituzioni di Corini

Nelle ultime due partite disputate dal Palermo il centrocampista ex Sampdoria, Valerio Verre, è stato sostituito anzitempo dal tecnico rosanero Eugenio Corini.

"Affidarsi a Verre per chiudere al meglio il campionato e provare a raccogliere più punti possibili per riuscire a centrare il sogno play-off", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che mette in luce le qualità del numero ventisei rosanero.

Il centrocampista ex Sampdoria, arrivato nel corso della sessione di mercato invernale, ha avuto un impatto positivo alzando il tasso qualitativo della squadra di Corini. "Abilità nel palleggio, negli inserimenti e capacità di fornire l’ultimo passaggio", si legge sul Gds. Due gol e tre assist in dieci presenze, fin qui, in stagione con la maglia rosanero cucita sul petto. Un giocatore fuori categoria che ha le caratteristiche per trascinare il Palermo fino al raggiungimento del sogno playoff.

Tuttavia nelle ultime due giornate di campionato contro Venezia e BeneventoCorini ha scelto di sostituire Verre anzitempo per "scelta tecnica, in quanto facciamo fatica a reggere due punte più Valerio. In quel momento volevo consolidare una fase di non possesso avendo un giocatore più di gamba", ha spiegato il tecnico in sede di conferenza stampa. Una decisione che lascia perplessi visto che l'ex Perugia è uno dei pochi calciatori che con una singola giocata può risolvere una partita.