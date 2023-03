Palermo, questo martedì partenza verso la Spagna. Corini si candida per i playoff

"Palermo, candidatura ai playoff". Questo il titolo in apertura dell'edizione odierna del Corriere dello Sport che punta i riflettori sull'importanza della vittoria, per quanto riguarda la classifica, del Palermo contro il Modena per 5-2 nel trentesimo turno di Serie B.

In virtù del risultato sfavorevole del Parma, per altro prossimo avversario dei rosanero, la compagine di Eugenio Corini è tornata momentaneamente in zona playoff all'ottavo posto e l'obiettivo è quello di consolidare tale posizione, cercando anche di guadagnare quanto più terreno possibile per diminuire il numero delle partite da disputare nel minitorneo. A coltivare queste ambizioni viene nuovamente incontro alle "aquile" la famiglia del City Football Grouped in particolare il Girona Futbol Club che accoglierà la formazione di Corini presso il proprio centro sportivo "La Vinya" dal 21 al 25 marzo.