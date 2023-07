Palermo, prosegue la campagna abbonamenti: raggiunta quota 6130

Dallo scorso mercoledì 5 luglio alle ore 13:00 è iniziata ufficialmente la campagna abbonamenti del Palermo F.C. in vista della stagione di Serie B 2023/2024 . La società targata City Football Group sta mettendo a disposizione di Eugenio Corini una formazione che sia attrezzata per competere ai vertici del prossimo torneo cadetto.

Ambizioni importanti che stanno animando - non poco - il pubblico rosanero, pronto a sostenere la squadra capitanata da Brunori in casa ed in trasferta. Il dato attuale della campagna abbonamenti è di 6130. Entro le 23:59 si dovrà confermare il proprio posto, poi la prelazione continua fino al ventisei luglio, per coloro che hanno deciso di cambiare il posto.