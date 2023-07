Prende ufficialmente via la stagione 2023/24 di Serie B con la presentazione del calendario. All'appello manca però ancora una squadra, che presumibilmente sarà una tra Brescia e Reggina, dopo l'esclusione di quest'ultima. Il Palermo di Eugenio Corini vorrà e saprà essere gran protagonista in questa stagione, dopo la delusione dei mancati playoff. La lotta per la promozione sarà però serrata, con diverse concorrenti come Bari, Sampdoria, Spezia e Parma.