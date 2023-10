Palermo, polverizzati in meno di un minuto i 400 posti per l’open day rosanero

Il prossimo mercoledì 1 novembre il Barbera apre le porte ai tifosi per uno speciale Open Day Rosanero. Già prenotati i 400 posti.

Si avvicina l'1 novembre. Importante ricordare questa data perché coincide con il giorno della fondazione del Palermo Calcio. La società venne fondata ben 123 anni fa e proprio per ricorrere a questa data il club ha deciso di proporre un'iniziativa per tutti i tifosi. "Il prossimo mercoledì 1 novembre il Barbera apre le porte ai tifosi per uno speciale Open Day Rosanero: visite speciali gratuite al Palermo Museum e alle aree normalmente chiuse al pubblico: spogliatoi, area interviste, tunnel, sala stampa, panchine a bordo campo e tanto altro", questa la nota pubblicata lo scorso mercoledì dal club di Viale del Fante.