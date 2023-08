Palermo, Pizzoli: “Krstovic volevo portarlo ai rosa. Prati? Intuizione di Fabio Lupo”

E su Matteo Prati, centrocampista ormai ex Spal conteso per settimane tra Cagliari e Palermo, con la scelta finale del calciatore in direzione Sardegna - "È stato bravo Fabio Lupo a vederci lungo. Il ragazzo si è subito presentato bene quando è arrivato da Ravenna e ha convinto tutti a non darlo in prestito. Con la cessione di Esposito a gennaio c’è stato più spazio per lui. Può giocare in più posizioni in mezzo al campo: l’interno, il mediano, ma deve migliorare l’aspetto della velocità perché in Serie A i ritmi sono più alti. Ma va in un club dove chi allena ha grande esperienza e può aiutarlo”.