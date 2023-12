Palermo-Pisa 3-2, Gazzetta: “E’ la strada giusta. Insigne mai così incisivo”

"Palermo, è la strada giusta". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sulla vittoria conquistata dalla squadra di Eugenio Corini contro il Pisa (in dieci uomini) in occasione della gara valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie BKT. Un successo ottenuto grazie alle reti messe a segno da Roberto Insigne, Matteo Brunori e Jacopo Segre. Alla squadra di Alberto Aquilani, invece, non sono bastate le reti messe a segno nella ripresa da Marius Marin e Mattia Valoti.