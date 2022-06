Palermo-Padova, finale playoff di C piace più del match scudetto! Sassuolo-Milan…

Palermo-Padova meglio di Sassuolo-Milan! La finale dei playoff di Serie C sarà trasmessa Eleven Sports, Sky Sport e Rai 2 (in mondovisione). Sarà la sfida con più spettatori tra le gare decisive di questa stagione. Le curiosità

Sale la febbre in vista della Finale playoff Serie C tra Palermo e Padova, con le due squadre che si contendono l'ultimo posto disponibile verso la Serie B. Il successo esterno dell'"Euganeo" ottenuto dalla formazione rosanero di Silvio Baldini ha alimentato ulteriormente la voglia di essere presenti e dire "io c'ero" da parte dei tifosi che saranno presenti per la sfida di domenica sera del "Renzo Barbera". Sarà il quarto sold out consecutivo, quello che si registrerà in vista della finalissima contro la compagine biancoscudata di Oddo, dopo le precedenti tre gare interne degli spareggi promozione con Triestina, Virtus Entella e FeralpiSalò.

La passione non conosce confini e per l'occasione sarà garantita una copertura televisiva degna di altre gloriose stagioni calcistiche rosanero. Oltre la visione sulla piattaforma streaming Eleven Sports, il match sarà trasmesso in diretta anche sul network satellitare Sky Sport e su Rai 2 (in chiaro), grazie alla liberatoria chiesta da Rai Italia e concessa dalla Lega Pro, che consentirà la fruibilità dell'evento in programma alle ore 21.15 (ora italiana) in mondovisione.

Numeri degni di una finale di Champions League o di una sfida Scudetto, eppure Palermo-Padova sarà soltanto la finalissima dei playoff di Serie C. Come riporta il portale online del noto quotidiano nazionale "il Fatto Quotidiano", il numero di tifosi presenti domenica sera al Barbera - compresi i 448 in arrivo da Padova - supererà infatti quelli della sfida scudetto Sassuolo-Milan di Serie A e quelli di Lecce, Cremonese e Pisa in B. Nel massimo campionato solo Inter, Milan, Juventus, Napoli, Roma, Lazio e Fiorentina hanno superato il numero di spettatori di Palermo, a dimostrazione dell'amore incondizionato che i sostenitori rosanero provano verso la squadra della loro città, passione che non conosce categoria.

Palermo-Padova è già una gara da record! Le due formazioni saranno chiamate, sul terreno di gioco, ad offrire lo spettacolo conclusivo che compete loro, in una stagione di Lega Pro ai titoli di coda che mai come quest'anno ha visto numeri così importanti, parelleli ad altre competizioni di altro livello calcistico.