Palermo: out Accardi, le ultime sull’infortunio. Filippi prova a recuperare Valente

Nonostante la botta alla caviglia, Nicola Valente è partito alla volta della Campania, dove lunedì sera andrà in scena Juve Stabia-Palermo

Poco più di ventiquattro ore e sarà Juve Stabia-Palermo. "Valente non si allena, ma è convocato e oggi sarà in campo per la rifinitura". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulle condizioni di Nicola Valente. Nel corso della seduta di allenamento di venerdì, l'esterno ex Carrarese ha rimediato una botta alla caviglia. Ciò nonostante, il tecnico Giacomo Filippi ha scelto comunque di convocarlo e proverà a recuperarlo per la gara in programma lunedì sera allo Stadio "Romeo Menti".