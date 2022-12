Palermo, nuova area sport a Borgo Nuovo: l’iniziativa “Fattore Campo”

Palermo può vincere una nuova area sport a Borgo Nuovo grazie a BKT: l'iniziativa

Mediagol ⚽️

"Un campo da basket, uno di bocce e giochi per bambini al posto di erbaccia e rifiuti a Borgo Nuovo". E' il progetto per Palermo di Fattore Campo, l’iniziativa sociale organizzata da BKT, sponsor della Lega di Serie B. "Per ogni città, e dunque per ciascuna squadra della Serie BKT, è stato individuato un progetto di riqualificazione/rinnovo/adeguamento di spazi di gioco. BKT realizzerà quelli che al termine della stagione regolare, risulteranno ai primi due posti della 'classifica' di Fattore Campo. Se il progetto per Palermo verrà finanziato da BKT dipende solo dai tifosi rosanero: La partecipazione a questo campionato parallelo è aperta a tutti e passa attraverso il concorso BKT premia, visto che in fase di registrazione si sceglie la propria squadra del cuore e dunque il progetto di riqualificazione ad essa collegato. A questo progetto andranno da quel momento tutti i punti accumulati tramite le proprie giocate.

Attualmente il Palermo è al primo posto. Se le giocate dei tifosi rosanero continueranno con questo trend, Piazzale Fausto Pirandello a Borgo Nuovo diventerà una bellissima area aperta a tutti, sotto il segno dello sport e della condivisione. L’area, un importante punto di ritrovo per i residenti del quartiere, ha bisogno di numerosi interventi di sicurezza, primo su tutti una completa pulizia e diserbo della zona. Lungo tutto il perimetro, infatti, la vegetazione incolta fa da padrona impedendo di accedervi e di svolgere attività sportive in sicurezza. L’intervento in piazzale Fausto Pirandello prevederà il rifacimento della pavimentazione. L’area sarà poi ammodernata con l’installazione di canestri da basket e il necessario per la costruzione di un campo da bocce. Infine per rendere piazzale Fausto Pirandello un luogo adatto a grandi e piccini sarà allestito con panchine e attrezzature ludiche dedicate ai bambini come altalene e scivoli.

In caso di vittoria nello speciale campionato di Fattore Campo, piazzale Fausto Pirandello diventerà un importante centro di ritrovo per il quartiere con un campo da basket e da bocce completamente nuovo. Grazie all’installazione di panchine e giochi per bambini consentirà a tutti i residenti di potervi accedere per passare il proprio tempo libero", il comunicato diramato dal club di viale del Fante sul proprio sito di riferimento.