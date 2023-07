Palermo, Mirri: “Presi Big in B, normale partire favoriti. Coda e Desplanches…”

"Futuro da primi in campionato? Dobbiamo solo rispettare il nostro progetto, crescere facendo i passi giusti. Bruciano ancora i playoff mancati nella scorsa stagione? Ma no....Dispiace, certo, ma il bilancio della prima stagione in B è stato comunque positivo. Eravamo una neopromossa, tante cose erano cambiate, bene così. Adesso però abbiamo più esperienza e perso qualità per affrontare la Serie B. Esordio stagionale? Prima c’è Bari, dove c’era stata la finale playoff: speriamo di fare come il Cagliari... Per il resto non conta chi incontri, ma in che stato di forma lo trovi. Insomma, la casualità. Non si può parlare di squadre più o meno forti: sono ancora sconvolto dal Benevento che da favorito è retrocesso! La B è bella e bestiale. Noi favoriti per la promozione? Abbiamo acquisito in rosa tutti giocatori conosciuti, con mentalità vincente, è normale.