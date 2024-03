Palermo-Lommel, la probabile formazione di Corini: spazio a Chaka Traorè ed Henderson

Il Palermo ospita il Lommel SK in questa sfida amichevole in programma alle 14.00 allo stadio "Renzo Barbera". Le probabili scelte di Corini.

Il Palermo si prepara in questo unico test previsto durante la sosta dettata dagli impegni delle Nazionali, con l'amichevole contro il Lommel SK , compagine che milita nella Serie B belga, che andrà in scena oggi alle 14.00 allo stadio "Renzo Barbera". Sfida tra due club appartenenti alla galassia City Football Group.

In difesa partirà presumibilmente dal primo minuto Marconi, il quale sarà affiancato da Ceccaroni. Ancora in dubbio le condizioni di Lucioni. Vista l'assenza del danese naturalizzato statunitense, sulla corsia bassa di sinistra ci sono pochi dubbi: ci sarà Aurelio. Dubbio sulla fascia opposta, con Diakitè che lo scorso giovedì ha svolto un lavoro differenziato e venerdì non si sarebbe allenato con i compagni. Per quel ruolo, pronti anche Buttaro e Graves.