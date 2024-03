Palermo-Lommel: il dato degli spettatori presenti al “Barbera”

Il Palermo di Eugenio Corini ospita il Lommel, nella sfida amichevole attualmente in corso al "Renzo Barbera", nel week end di sosta della Serie B per gli impegni delle Nazionali. Sono 3995 i tifosi presenti questo pomeriggio per assistere al test tra i rosanero e la compagine belga, che vede per il momento il Palermo in vantaggio grazie alla rete segnata da Di Francesco.