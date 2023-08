Palermo, Lipari: “Fiducioso, mia promessa per la A. Corini? Mi ha fatto arrabbiare…”

“Il ricordo più vivido? La promozione in A con Zamparini, la prima. Io andavo alle medie. Non so perché, la mia memoria più presente è Luca Toni, in mutande, che festeggia. So tutto di quel campionato e della stagione che seguì. Posso recitare a memoria il calendario - ha proseguito il noto attore e regista palermitano -. Se sono fiducioso per l’anno che (adesso) verrà? Sì, la squadra c’è. E non mi pare che, quest’anno, in serie B, ci siano squadroni fenomenali. Credo che il Palermo sia ben attrezzato e che possa competere con tutti. Non aggiungo altro per scaramanzia, ma a Cagliari abbiamo dominato”.