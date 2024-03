Palermo, l’ex Andujar: “Corini il mio capitano, sarei contento se andasse in Serie A”

L'argentino ex portiere di Palermo e Catania si sofferma sul momento attuale dei due club. Per lui una stagione in rosanero nel 2005-2006.

Mediagol ⚽️ 23 marzo - 09:13

Mariano Andujar, ex portiere di Palermo e Catania tra le altre, è stato intervistato ai microfoni di TuttoMercatoWeb soffermandosi anche sul momento attuale del club rosanero. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni:

“Corini è stato il mio capitano. Sarei contento per lui se il Palermo andasse in Serie A. Con me si è comportato benissimo, è stato sempre un grandissimo uomo. Ai playoff può succedere di tutto, sono sicuramente competitivi. Il calcio è complicato anche se vincere a volte sembra scontato”.

Sul Catania - "Ho visto qualche partita. Peccato. Perché si vede che la società è seria. Non conosco il campionato di C ma mi dicono che è troppo complicato e in tanti fanno fatica”.

E sul proprio futuro - "Vorrei fare il direttore sportivo. Modello da dirigente? Ho avuto Rino Foschi, Pietro Lo Monaco, Giuntoli e Bigon. Mi hanno ispirato. Ora bisogna trovare qualcuno che mi dia una possibilità. Voglio fare di questo mestiere una nuova carriera. Intanto devo andare a Coverciano per il patentino. Poi si vedrà”.

