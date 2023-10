Palermo-Lecco, il dato degli spettatori presenti al “Renzo Barbera”

Quinta gara casalinga in campionato per il Palermo di Eugenio Corini.

Zero a due: è questo il risultato parziale del match Palermo-Lecco, valevole per l’undicesima giornata del torneo di Serie B, al termine del primo tempo. A decidere, al momento, l'incontro le reti messe a segno da Crociata e Sersanti. Intanto, è arrivato il dato degli spettatori presenti sugli spalti dell'impianto palermitano. Agli 12.603 abbonati si sono aggiunti 13.196 biglietti venduti in settimana, per un totale di 25.799 tifosi al “Barbera”.