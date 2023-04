Palermo, le certezze di Corini: avanti con il 3-5-2 per lo sprint finale

Il tecnico Eugenio Corini ha fatto intendere, nella conferenza stampa pre-Como, di essere convinto del modulo usato finora

Tanti dubbi per il Palermo in questo finale di stagione, a quattro gare dal termine della Serie B. Al momento decimi in classifica e fuori dalla zona playoff, i rosanero non vivono un momento positivo dal rientro della sosta di gennaio. Una sola vittoria nelle ultime dodici gare, quella maturata al "Barbera" contro il Modena. Il recente pareggio contro il Benevento è servito a poco, solo i risultati altrettanto mediocri delle concorrenti hanno concesso alla compagine di Eugenio Corini di restare a -2 dall'ottava posizione.

Nella trentacinquesima giornata, il Palermo affronterà il Como in trasferta. Un paio di dubbi di formazione per il tecnico di Bagnolo Mella, legati comunque ad una pura gestione delle energie e a problematiche fisiche. Il dettame di Corini resta il 3-5-2, anche adattando calciatori i ruoli non propriamente naturali. Nella corsia mancina dovrebbe trovar posto il recuperato Valente, ma in caso di forfait tra le alternative anche Segre, come già visto in passato, o Broh.

Come ha fatto notare sia nella conferenza stampa post Benevento, che in quella di ieri in cui ha presentato la gara contro i lariani, Corini scarterà l'ipotesi Verre da trequartista. Avanti con determinazione con quello che è il modulo adottato dalla gara con la Ternana all'andata in poi, che nei mesi di novembre e dicembre ha dato i suoi frutti.