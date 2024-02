Palermo, La Repubblica: “Traorè, lo sbarco a 11 anni e la storia del falso cognome”

"Con un colpo da grande club di serie A il Palermo si è assicurato un talento assoluto, con potenziale europeo", scrive il noto quotidiano.

"Arriva Traorè, il talento del Milan che sbarcò a 11 anni". Titola così l'edizione odierna de "La Repubblica", che punta i riflettori sul nuovo acquisto del Palermo. Promettente ala d'attacco, Chaka Traorè è approdato alla corte di Eugenio Corini dal Milan con la formula del prestito con opzione e sarà presentato alla stampa nella giornata di lunedì. Non un semplice prestito fino a giugno: il club rosanero, infatti, ha una clausola di riscatto in favore fissata a 10 milioni di euro. Traorè, che è già atterrato nel capoluogo siciliano, ha da poco compiuto 19 anni, esordendo in Serie A con la maglia del Parma ad appena 16 anni. Un vero e proprio record.

"È entrato nelle grazie del Milan sotto l’ala protettrice di Rafael Leao", e la sua storia "è come quella di tanti ragazzini arrivati in Europa con la promessa di un grande futuro nel calcio. Perché nei documenti Chaka Traoré, nato ad Attécoubé, sobborgo della capitale Abidjan, in Costa d’Avorio, portava un altro nome molto diffuso nel suo paese - Chaka Cissé - quando è approdato, ad appena 11 anni, in Emilia Romagna e ha iniziato a giocare nell’Us Audace, una società dilettantistica di Parma. La verità sarebbe emersa dopo, quando è stato ricostruito che il suo arrivo in Italia era una storia torbida di un ricongiungimento familiare fittizio, formula molto diffusa nel commercio di talenti ragazzini venuti dall’Africa, di cui Traoré è stato vittima", racconta il noto quotidiano.

Dopo la parentesi con la maglia del Parma, nell'estate del 2021 il giovane talento classe 2004 è approdato al Milan per 600 mila euro. Cinquantacinque partite con 18 gol e 9 assist con le giovanili, una tripletta ad ottobre 2022 contro l’Udinese in Primavera. "Impressionante, tanto che il trascinatore del Milan che gioca nel suo stesso ruolo, Rafa Leao, si è lasciato andare a un 'tweet' da fratello maggiore: 'Piccolo Chaka'. Una benedizione giusta per quello che è successo dopo, cioè quest’anno". Prima l’esordio in Champions League contro il Borussia Dortmund. Poi il primo gol a San Siro in Coppa Italia contro il Cagliari, seguito dalla rete siglata contro l'Empoli.

"Con un colpo da grande club di serie A il Palermo si è assicurato un talento assoluto, con potenziale europeo, che seppure ancora senza grande esperienza, può diventare campione. [...] E se dovesse esplodere, il City Group, per cui i soldi non sono un problema, non si lascerà sfuggire l’occasione per riscattarlo", conclude il noto quotidiano.

