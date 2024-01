Palermo, La Repubblica: “Sfuma Amian, di moda Diakité. C’è il sì di Henry”

Ancora tredici giorni per migliorare la rosa a disposizione del tecnico di Bagnolo Mella. Capitalizzare al meglio le indicazioni fornite dal rettangolo verde in questo girone d'andata, colmare le evidenti lacune in organico, cercando di definire e potenziare un'intelaiatura di buon livello senza inficiarne equilibri, pilastri e fondamenta. Intanto, secondo quanto riportato dall'edizione odierna de "La Repubblica", per il ruolo di terzino destro "sembra sfumare Amian". Lo Spezia "aveva accettato la ricca offerta del Cfg ma il giocatore vuole il Bologna", si legge.