Palermo, La Repubblica: “Festa per 10mila, 5 gol al Melita nella prima al Barbera”

"Rosa, festa per 10mila. Cinque gol al Melita nella prima al Barbera". Titola così l'edizione odierna de "La Repubblica", che punta i riflettori in casa Palermo e sull'amichevole andata in scena giovedì sera allo Stadio "Renzo Barbera" contro il Melita , formazione che milita nella seconda divisione maltese. "Tante nuove maglie rosanero fuori dallo stadio, tifosi in fila per entrare nello store per farsi stampare il numero personalizzato con la sorpresa di una foto ricordo con l’esterno sinistro Giuseppe Aurelio. Sugli spalti del “Barbera” gli ultras cantano e addobbano la curva come se si facesse sul serio e fosse una partita di campionato", si legge.

Circa 10 mila tifosi hanno assistito sugli spalti alla sfida contro Motta e compagni. Riabbracciando di fatto il Palermo quasi tre mesi dopo l'ultima gara ufficiale contro il Brescia. "Una partita che, al di là del risultato (5-0 per i rosa), ha offerto a Corini la possibilità di sperimentare un po’ di assetti tattici in campo" in vista della gara contro la Reggiana, valevole per la seconda giornata del campionato di Serie B, in programma martedì sera al "Mapei Stadium". Come l'esordio di Kristoffer Lund sulla fascia sinistra, il ritorno dal primo minuto di Alessio Buttaro a destra "per avere più spinta di quella che nelle due partite non ha garantito Mateju", oltre a Lucioni e Ceccaroni in coppia per la prima volta al centro della difesa. Ancora una volta, in mezzo al campo, il tecnico di Bagnolo Mella si è affidato al doppio play Stulac e Gomes, questa volta con "la corsa e gli inserimenti di Segre". In avanti, spazio a Mancuso largo a sinistra al posto di Di Mariano.