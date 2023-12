Palermo, La Repubblica: “Crisi alle spalle? Cinque gare per svelare il futuro”

Dopo le gare contro Como e Cremonese, alla ripresa del campionato, gli impegni con Cittadella Modena e Catanzaro.

"Palermo, cinque gare per svelare il futuro. A Como per capire se la crisi è alle spalle". Titola così l'edizione odierna de "La Repubblica", che punta i riflettori sui prossimi impegni ufficiali della squadra di Eugenio Corini. "Una settimana in cui il Palermo può ritornare ai piani alti della classifica. E poi, dopo la sosta, un altro ciclo di scontri diretti per guadagnare posizioni".

Sabato 23 dicembre, alle ore 14:00, allo Stadio "Sinigaglia", il Palermo farà visita al Como di Fabregas. E in caso di successo, i rosanero aggancerebbero proprio i lariani che, attualmente occupano il terzo posto. E vincere il 26 al "Barbera" contro la Cremonese"potrebbe invece rilanciare i rosa tra le prime della classe". D'altra parte, che "questa serie B sia complicata ed equilibrata si è visto dall’ultima giornata, in cui è bastato che i rosanero vincessero, al contrario delle altre sette squadre della zona play-off, per vedere la luce in fondo al tunnel e soprattutto il vertice della classifica", si legge.

Tuttavia, il periodo delle sfide ad alta classifica non finirà con il girone di andata. Dopo la sosta natalizia, in virtù del calendario asimmetrico, il 13 gennaio affronterà in trasferta il Cittadella, la squadra più in forma del campionato, che lo scorso 12 novembre ha battuto al "Barbera" proprio Brunori e compagni. Poi sarà la volta del Modena e del Catanzaro. "È in queste cinque partite che si potrà capire se il Palermo davvero può ambire a un campionato di vertice, oppure a una stagione sotto le aspettative". Ma "per ambire ai piani alti va ritrovata la compattezza degli inizi", conclude il noto quotidiano.

