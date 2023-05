Palermo, la promozione può attendere: equilibrio City Group, il Troyes verso la B

Il Palermo targato City Football Group punta a consolidare la categoria al primo anno di Serie B. Ecco come si stanno muovendo in questo finale di stagione il Girona in Liga Santander ed il Troyes in Ligue 1

"Rosa, la promozione può attendere. City non fa follie. Il Troyes, squadra francese della galassia Mansour, rischia la B". Questo il titolo in apertura dell'edizione odierna della Repubblica che punta i riflettori sul finale di stagione della squadra rosanero, con vista forte sul futuro e il paragone con gli altri club della galassia City Football Group.

Il Palermo in seguito all'avvento della prestigiosa holding di proprietà araba, ha cambiato visioni, programmazioni ed inevitabilmente budget. Nonostante questo, le ambizioni della nuova società non sono quelle che corrispondono al tutto e subito, bensì, puntano ad un tranquillo mantenimento della categoria nell'attuale stagione agonistica ed una conseguenziale aspirazione a salire in Serie A dall'anno prossimo. Dopo 12 mesi di ambientamento, ricostruzione e strutturazione di una rosa altamente competitiva, sarà dunque possibile alzare l'asticella degli obiettivi nei confronti del corpo tecnico e del gruppo squadra. A chiarire quest'ultimo aspetto, ad inizio della stagione il CEO Ferran Soriano:

«Dobbiamo consolidare la serie B, vogliamo andare in A, ma non possiamo fare nulla senza un progetto sostenibile».

Dando uno sguardo ai percorsi dei club della galassia City Football Group, è facile intendere diversi aspetti fondamentali. Partendo dal Girona, ottavo in Liga Santander a cinque lunghezze di distanza dal piazzamento Europa League. "Con un finale di stagione in crescendo, con il 4-2 al Real Madrid di due settimane fa, in cui il bomber Dani Castellanos, arrivato “in regalo” dalla sorella New York City, ha firmato tutte le reti. E con il 2-0 a Siviglia di lunedì scorso. La campagna acquisti è costata 15 milioni per 4 giocatori, al netto di alcuni arrivi a titolo gratuito e dei trasferimenti dalla stessa proprietà come Castellanos e Callens, arrivati da New York, e i difensori Herrera e Couto, provenienti dal Manchester City, si legge.

Passando invece in Francia, c'è il Troyes. Club militante nel campionato di Ligue 1 e attualmente posizionato al diciottesimo posto con soli 22 punti totalizzati. "È condannato alla retrocessione, salvo miracoli, il Troyes, che a 5 giornate dalla fine è terzultimo a 10 punti dalla quota salvezza in Ligue 1. Il club della cittadina francese a 150 chilometri da Parigi è stato acquistato dal City Group a settembre del 2020, quando militava nella serie B ed è stato subito promosso nel massimo campionato. L’anno scorso, con una campagna acquisti da poco meno di 22 milioni e 23 movimenti in entrata, il Troyes ha raggiunto la salvezza con il 15esimo posto. Quest’anno gli obiettivi erano diversi dalla lotta per non retrocedere, ma il club è incappato in una stagione non fortunata, che ha dimostrato un altro aspetto: anche il Cfg esonera", chiosa il noto quotidiano.