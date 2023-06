Palermo: Insigne junior è un obiettivo, nel mirino anche Ceppitelli. Tutino…

"L’uomo giusto per affiancare Brunori, e la seconda punta di categoria che al Palermo è mancata per tutto l’anno, potrebbe essere Roberto Insigne ". Apre così l'edizione odierna de "La Repubblica", che punta i riflettori in casa rosanero. Il Palermo ha già delineato una strategia chiara da attuare in sede di calciomercato in vista della nuova stagione, per potenziare l'attuale organico a disposizione di Eugenio Corini e puntare al salto di categoria. L'identikit degli innesti da centrare è già stata tracciata da management e scouting del club targato City Football Group : calciatori di esperienza e leadership, giovani di talento e prospettiva ma con un comprovato background in Serie B .

L'attaccante esterno che gioca a destra, uno degli uomini copertina del Frosinone neopromosso in Serie A, sarebbe finito nel taccuino del direttore sportivo Leandro Rinaudo. Otto le reti siglate durante l'ultima regular season, in trentuno partite, pur non essendo sempre titolare. Duecentosei le presenze in cadetteria, quarantuno gol ed altrettanti assist, il fratello di Lorenzo Insigne "costituisce un elemento di assoluto valore". Il cartellino è valutato circa 1,4 milioni di euro, ma il contratto che lo lega al Frosinone scadrà tra un anno, il 30 giugno 2024. "Bisognerà capire se il Frosinone punterà su di lui anche in Serie A e se il giocatore preferirà giocarsi le sue carte nella massima serie, oppure restare in B in una piazza importante come Palermo", si legge.