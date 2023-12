Palermo, Insigne ancora ko: ecco quando può tornare a disposizione

Poco più di nove ore e sarà Palermo-Catanzaro, match in programma alle ore 20:30 allo Stadio "Renzo Barbera". Per l'occasione, il tecnico Eugenio Corini ritrova Federico Di Francesco, fermo per infortunio dal post Sampdoria. Il numero 17 rosanero farà sicuramente parte della gara valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie B, resta da capire se dal primo minuto o a gara in corso.