Palermo, Il Secolo XIX: “Rosanero più letali della Serie B sui palloni inattivi”

Il Palermo arriva al prossimo incontro con lo Spezia con 52 punti e il sesto posto in classifica. Nonostante le aspettative alte, hanno ottenuto solo tre punti nelle ultime quattro partite. L'allenatore Mignani farà diversi cambi nella formazione, ma alcuni giocatori chiave come Vasic, Aurelio, Di Mariano e Coulibaly non saranno disponibili. Si prevede che Ceccaroni tornerà nella difesa a tre, mentre Diakité potrebbe sfidare Buttaro per il ruolo di quinto difensore destro. D'altro canto, D'Angelo dovrà fare attenzione alle palle inattive, poiché il Palermo ha segnato ben 23 gol su 59 da queste situazioni in Serie B.