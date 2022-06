Palermo: il museo un’attrazione per il City Group. E il centro sportivo…

La holding fondata dallo sceicco Mansour si muove anche per il centro sportivo

"Il museo un'attrazione per il City". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. "Il museo del Palermo, al suo primo anno di apertura al pubblico, è stato il fiore all'occhiello del club rosanero in questi mesi di incontri, avvenuti spesso in sede, con al centro l'interesse di potenziali investitori".

Anche i rappresentanti del City Group (da Marwood a Gardini, da Gigliani a Zavagno e De Montauzon), hanno apprezzato il Palermo Museum, inaugurato il 1° novembre 2020 e pronto ad accogliere ogni venerdì e sabato appassionati, curiosi e tifosi rosanero. "Il Palermo Museum si è rivelato essere luogo di incontro d’affari, anche se non proprio di trattative. Per gli emissari del City Football Group è stata una sorta di tappa programmata nel corso delle loro «missioni» palermitane e così anche per altri dirigenti, interessati al club o entrati a far parte della vita dello stesso".

Ma non solo; "Squadra ma anche impianti nel futuro del nuovo Palermo. Il piano d’azione del City Football Group è a largo raggio", scrive il "Corriere dello Sport". In cima agli interessi della holding dello sceicco Mansour vi è, infatti, quello di investire nel centro sportivo, che sorgerà a Torretta. "Centralità del centro sportivo? Ne sono consapevoli pure i nuovi investitori disposti a realizzare l’opera verosimilmente senza l’accesso agevolato con il Credito Sportivo ma utilizzando risorse proprie. [...] La svolta, appunto, potrebbe essere il cambio di proprietà e la nuova linfa in arrivo da un gruppo che non intende lasciare nulla al caso", si legge.