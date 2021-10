PALERMO, IL MANAGER DI RADRIZZANI IN CITTÀ. HA INCONTRATO IL PRESIDENTE MIRRI

Lo stretto collaboratore dell’imprenditore lombardo e proprietario del Leeds ha incontrato il presidente del club siciliano

Nel 2018 Radrizzani aveva provato ad acquistare il Bari, nell'estate 2021, solo pochi mesi fa, ci ha riprovato con la Salernitana. Da parte dell'imprenditore lombardo c'è sicuramente un'attenzione particolare nei confronti del Palermo e come rivelato in esclusiva da Mediagol.it, lo scorso febbraio Dario Mirri ha incontrato Andrea Radrizzani in zona centro a Milano. I due imprenditori sono legati da un profondo e datato rapporto di stima ed amicizia, nato diversi anni addietro e consolidato nel tempo, la cui genesi è precedente all'ingresso del patron della Damir nel mondo del calcio in qualità di socio di maggioranza e presidente del nuovo Palermo.