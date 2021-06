Salernitana, Radrizzani: “Abbiamo inviato l’offerta. Nessuna risposta da Lotito”

Il futuro della Salernitana è sempre più un rebus. Dopo la promozione in Serie A e la necessità del presidente, Claudio Lotito, di vendere la squadra campana ad altri acquirenti, la situazione è apparentemente in stallo. Nelle ultime ore...

Il futuro della Salernitana è sempre più un rebus. Dopo la promozione in Serie A e la necessità del presidente, Claudio Lotito , di vendere la squadra campana ad altri acquirenti, la situazione è apparentemente in stallo. Nelle ultime ore sarebbe uscito allo scoperto il proprietario del Leeds Utd e della piattaforma di streaming Eleven Sports, Andrea Radrizzani , sottolineando come lui avesse formulato un'offerta a Claudio Lotito per acquisire la società di Salerno.

L'imprenditore italiano ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Città, mostrandosi piccato per la mancata risposta del patron della Lazio: "Noi abbiamo formulato la nostra offerta, definita in ogni particolare, mercoledì. Sottolineando che la stessa ha una validità di dieci giorni. Ci sono stati nella mattinata di giovedì e successivamente incontri tra i consulenti che rappresentano la Salernitana e quelli di Radrizzani. Ma nessuna risposta è giunta. Lotito, che io personalmente conosco e stimo, sarà sicuramente preso in queste ore dalla necessità di decidere e capiamo che non è semplice. Ma è giusto che Salerno e i tifosi della Salernitana sappiano che noi abbiamo formulato una offerta che riteniamo congrua. Sicuramente in considerazione del fatto che la società da acquistare non ha beni di proprietà ed i tesserati hanno un determinato valore, non alto, sul mercato seppure, ed è giusto dirlo, hanno con grande merito conquistato la promozione in serie A. Basti pensare che la stessa società granata ci ha messo a conoscenza del fatto che l’ammontare totale degli ingaggi dei calciatori, relativamente a coloro che hanno un contratto in essere, non supera gli otto milioni di euro. Una cifra non elevata che garantisce della bontà della gestione di Lotito".