Odjer: “Palermo? Mai avuti dubbi. Seguo il club dai tempi in cui andava in Europa”

Le dichiarazioni del centrocampista ghanese in forza al Palermo

Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate dall'ex calciatore del Catania nel suo nuovo profilo YouTube, inaugurato con il ritorno in Ghana.

Odjer si è poi soffermato sullo spiacevole episodio verificatosi nel corso di Palermo-Bari quando alcune frasi del bomber Antenucci hanno fatto perdere le staffe al classe 96': "In quel momento ero furioso, volevo uscire dal campo perché avevo sentito qualcosa. I miei compagni e l’arbitro mi hanno calmato, poi con lui mi sono sentito e per me si è chiusa lì. Prima della partita giocata a Bari ci siamo stretti la mano”.