Salernitana, quale futuro? Lotito non vende, si va verso un trust. Le ultime

Quale futuro per la Salernitana? Claudio Lotito dovrebbe vendere in virtù della norma che vieta la doppia proprietà nella stessa categoria

⚽️

Ore calde per il futuro della Salernitana. Il club campano ha tempo fino a mezzanotte per comunicare la cessione ad un nuovo proprietario, in virtù della norma che vieta la doppia proprietà nella stessa categoria. Tuttavia, al momento, alcuna trattativa sembra in dirittura d'arrivo. Per questo motivo, salvo clamorosi colpi di scena, potrebbe essere creato un trust: un soggetto terzo indipendente che avrà sei mesi di tempo per trovare un acquirente.

La Salernitana, si sa, è per metà della Omnia Service di Enrico Lotito (figlio del patron della Lazio) e per metà della Morgenstern che fa capo a Marco Mezzaroma, cognato di Claudio Lotito. Dunque, cessione obbligatoria. E a qualcuno che non sia un familiare (il limite è il quarto grado di parentela). Si era parlato di una trattativa con Andrea Radrizzani, proprietario del Leeds, accostato anche al Palermo nei mesi scorsi, e con Maurizio Mian, ex proprietario del Pisa. Oltre ad un'offerta da fondo degli Emirati Arabi Uniti. Proposte che non avrebbero soddisfatto Lotito e soci.

Nei giorni scorsi, anche Gabriele Gravina è intervenuto sulla questione. "Evitare scorciatoie e furbate. Le regole sono chiare e non si accettano interpretazioni fantasiose", la dura presa di posizione del presidente della Figc. Servirà, dunque, chiarezza in vista della data utile per iscrivere la squadra al prossimo campionato di Serie A. Seguiranno aggiornamenti...