Palermo, la precisazione di Aser Ventures: “Il nostro gruppo e Andrea Radrizzani non sono in trattativa per investimenti nel club rosanero in questo momento”

Una cordiale chiacchierata interlocutoria ed esplorativa su più fronti, alla presenza dell’ex calciatore della Juventus e della Nazionale, Nicola Legrottaglie, profilo di fiducia e di riferimento del numero uno del club inglese che milita in Premier League.

Palermo, prove di futuro: Mirri incontra Andrea Radrizzani a Milano. Il patron del Leeds interessato al club rosanero? I dettagli

L’indiscrezione pubblicata in esclusiva dalla redazione di Mediagol.it relativa all’incontro nelle scorse settimane a Milano tra il presidente del Palermo, Dario Mirri, ed patron del Leeds, (LEGGI QUI) nonchè fondatore e proprietario di Eleven Sports tramite l’asset Aser Ventures, Andrea Radrizzani, ha sortito una grande fervore sul piano mediatico incentrato sulla possibile esistenza di una presunta trattativa tra l’mprenditore lombardo ed il socio di maggioranza di Hera Hora, soggetto controllante della società siciliana, per l’acquisizione del club rosanero.

A questo proposito è arrivata la nota ufficiale di Aser Ventures il cui azionista di riferimento è proprio Andrea Radrizzani.

“Dopo diverse speculazioni e notizie prive di fondamento, teniamo a precisare che, né il nostro gruppo Aser Ventures, né tantomeno l’azionista di riferimento Andrea Radrizzani sono in trattativa per un investimento nel Palermo calcio o altre squadre italiane in questo momento. Aser Ventures, quale investitore leader nel proprio settore, è spesso contattato per opportunità di investimento nel settore e comunicherà in futuro nel caso in cui vi siano negoziazioni attive che potranno risultare con certezza in un investimento, senza alimentare speculazioni media“.

