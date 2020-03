La rivelazione di Radrizzani: “Io interessato al Palermo? Tutta la verità, questa estate…”

“Mi piacciono le sfide e le cose difficili. Bari e Palermo le ho valutate molto seriamente. L’avrei fatto con partner locali“.

A rivelarlo è Andrea Radrizzani, presidente del Leeds e numero uno della piattaforma streaming Eleven Sports. L’imprenditore lombardo ha poi raccontato: “Nel caso di Bari forse era troppo presto, era dopo il mio primo anno al Leeds e ho deciso di mantenere tutte le mie energie su questo club – ha affermato Radrizzani ai microfoni di Gianlucadimarzio.com -. A Palermo questa estate l’opportunità mi interessava ma i tempi erano stretti. In questo momento però voglio andare in Premier League e penso solo a questo“.

Infine, il numero uno del Leeds, club inglese che milita in Championship (seconda divisione del campionato inglese), ha poi parlato del suo possibile interessamento a società del calibro di Roma e Milan: “Cuore e testa sono sul Leeds al 100 per cento. Poi, certo, per lavoro faccio l’imprenditore e se ci fossero opportunità con altri potenziali partner, anche con sinergie con il Leeds, ci penserei. Ma al momento non c’è niente“.

