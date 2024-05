Palermo, Giornale di Sicilia: “C’è poco da salvare per la squadra rosanero”

Il Palermo ha ufficialmente ottenuto la qualificazione ai play-off, ma è uscito dal campo sotto una pioggia di fischi. Non è una novità, poiché si è ripetuto lo stesso copione: il Palermo prende il vantaggio, ma poi si scioglie e finisce in confusione. L'allenatore Mignani parla di sfortuna, ma la verità è che l'Ascoli non ha rubato nulla, poiché nel secondo tempo sono stati solo i marchigiani ad attaccare, dando la sensazione che il gol potesse arrivare da un momento all'altro.

Se il Palermo continua a giocare così, i play-off dureranno poco, soprattutto se non riesce a mantenere la sesta posizione. Dopo aver dilapidato un vantaggio enorme su Sampdoria e Brescia, i rosanero dovranno giocarsi il sesto posto venerdì a Bolzano contro una squadra che non farà regali. Sarà necessario un Palermo più brillante per raggiungere una posizione che sembra già un fallimento, considerando che la squadra è stata costruita per raggiungere la Serie A senza passare per i play-off, e ora rischia di dover disputare gli spareggi come settima o ottava classificata.