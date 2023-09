Palermo, Gds: “Tris vittorie esterne consecutive, Corini cambia marcia in trasferta”

Alzare l'asticella, sul piano di qualità, solidità, forma mentis. Acquisire quel quid di attenzione, ferocia e concretezza che fa tutta la differenza del mondo. Il Palermo si era prefissato di compiere un salto di qualità proprio in quest'ottica, per puntare dritto alla promozione in Serie A. Le tre vittorie ottenute su quattro trasferte disputate in questo primo scorcio di stagione rivelano che la formazione di Corini è davvero sulla buona strada. A Venezia è arrivato l'ennesimo blitz esterno dallo straordinario peso specifico in termini numerici e psicologici. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma proprio su questo cambio di rotta lontano dal Barbera che testimonia l'evoluzione e lo switch compiuto dalla squadra rispetto al campionato scorso. Il Palermo ha infatti ottenuto il medesimo numero di vittorie in trasferta della precedente stagione in sole quattro gare esterne disputate nella Serie B 2023-2024. Senza dimenticare che, visto i rimpianti che ha portato in dote il pari del San Nicola contro il Bari (rigore fallito e doppia superiorità numerica per quasi una frazione di gioco), la compagine rosanero avrebbe addirittura potuto calare il poker di successi esterni al tavolo del torneo cadetto attualmente in corso. Il successo del Penzo è certamente il più pesante, poiché giunto contro una diretta concorrente alla promozione, dopo uno scivolone interno fastidioso al cospetto del Cosenza, e caratterizzato dal ritorno al gol del bomber, capitano e uomo simbolo, Matteo Brunori. Tuttavia, non sono affatto da sottovalutare le affermazioni sui campi di Reggiana ed Ascoli, che stanno facendo bene tra le mura amiche ed hanno perso l'unico match casalingo proprio contro il Palermo di Corini. L'ultima volta in cui i rosanero misero in fila tre successi consecutivi in trasferta è stato nel 2017, Cremonese, Avellino e Bari dovettero cedere il passo alla compagine allora guidata da Bruno Tedino.