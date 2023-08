Palermo, GdS: “Tornano i… fantasmi: digiuno di gol e rigori sbagliati”

Le disattenzioni in fase difensiva in quel di Cagliari, l'errore dal dischetto di Francesco Di Mariano al "San Nicola", la sterilità offensiva che ha caratterizzato la prima di campionato. "Sullo zero alla voce gol segnati al San Nicola pesa come un macigno l’errore dal dischetto di Di Mariano. [...] Per lui si è trattato del primo errore in carriera dopo undici centri ma, nonostante sia stato decisivo (insieme ad altri episodi) per trasformare una vittoria quasi certa in un pareggio, lo spogliatoio si è subito compattato intorno a lui: adesso sarà Corini, in accordo con il giocatore, a decidere se cambiare o meno rigorista", si legge.