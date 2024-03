Palermo, GdS: “Rientra Lucioni, Corini ricostruisce il muro. Dati con l’ex Lecce…”

Il Palermo, squadra che lotta per la zona playoff alta, sta cercando di migliorare la sua difesa dopo aver subito molti gol nelle ultime partite. L'allenatore Corini sta considerando di tornare alla coppia centrale difensiva composta da Lucioni e Ceccaroni, che ha avuto successo in passato. Durante le 17 partite in cui l’ex Frosinone ha giocato, il club di Viale del Fante ha subito solo 18 gol, mentre senza di lui ne ha subiti 23 in soli 13 incontri. Questo potrebbe indicare che la presenza Fabio Lucioni ha un impatto positivo sulla difesa della squadra. Tuttavia, è importante notare che il Palermo ha anche cambiato il suo stile di gioco diventando più offensivo, il che ha esposto la difesa a maggiori rischi. Per affrontare questa situazione, Corini sta considerando di adottare un atteggiamento più cauto e di ridurre le distanze tra i reparti. Ciò potrebbe significare passare a una difesa a quattro o a tre, ma in entrambi i casi, la presenza di Lucioni sembra essere fondamentale. La decisione finale sarà presa prima della prossima partita contro il Pisa.