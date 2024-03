Palermo, GdS: “Prima della sosta quasi tutto perfetto, ora l’ostacolo più difficile”

Nei cinque confronti alla vigilia delle soste sono arrivate quattro vittorie ed una sola sconfitta contro il Cittadella.

Mediagol ⚽️ 15 marzo - 11:09

"Prima della sosta quasi tutto perfetto, ma stasera c’è l’ostacolo più difficile". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulla gara in programma questa sera al "Renzo Barbera" tra Palermo e Venezia e sui precedenti prima della sosta. "Dare tutto contro il Venezia e sfruttare la sosta per preparare al meglio il finale di campionato: la sfida di stasera inaugura due mesi di fuoco per il Palermo, ancora aggrappato alle speranze di secondo posto purché si faccia bottino pieno con i lagunari", si legge.

L'avversario non è tra i più semplici da affrontare, ma un successo permetterebbe al Palermo di portarsi a -2 proprio dal Venezia. All'andata, inoltre, i siciliani sono riusciti a battere la squadra di Paolo Vanoli al "Penzo" grazie alla tripletta di capitan Brunori. Ma non solo; nel 2023 il bilancio prima dello stop per gli impegni delle Nazionali "è stato decisamente positivo". Nei cinque confronti alla vigilia delle soste sono arrivate, nel dettaglio, quattro vittorie (contro Modena, Feralpisalò e Cremonese) ed una sola sconfitta contro il Cittadella a novembre.

Quella che attende i rosa è la prima pausa del 2024, l’unica fino al termine della stagione. La gara con il Venezia, infine, chiude un ciclo di undici partite in due mesi, "nelle quali il Palermo è oscillato tra alti e bassi evidenziando una condizione fisica che con il passare delle settimane è apparsa sempre meno ottimale: il successo di Lecco ha messo in luce volontà di lottare e capacità di imporsi anche nelle partite più sporche, ma non ha diradato le nubi su gioco e tenuta atletica e la controprova la si avrà solo contro il Venezia", conclude il noto quotidiano.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.