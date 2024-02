Palermo, GdS: “L’effetto Barbera per volare. Da ora in poi è vietato sbagliare”

"Palermo, l'effetto Barbera per volare". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo e sulla gara contro il Bari, in programma alle ore 20:30 allo Stadio "Renzo Barbera". "Come ogni volta che si torna a giocare dopo il gong di chiusura del mercato invernale ci sentiamo più... leggeri. Più sollevati. Da oggi si riparte con la testa sgombra. Sapendo che nulla potrà cambiare fino all’ultima giornata. Se il Palermo ha fatto bene lo dirà solo il campo", si legge.