Palermo, GdS: “La disperazione è l’ultima risorsa. Corini si gioca la panchina”

L'analisi del noto quotidiano: "Un ulteriore passo falso potrebbe dare il colpo finale alla gestione del «Genio»".

"La disperazione è l'ultima risorsa, il Palermo a Parma cerca la svolta". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa rosanero e sul match in programma alle ore 16:15 allo Stadio "Ennio Tardini". Dopo l'ennesimo ko subito fra le mura amiche del "Renzo Barbera" contro il Catanzaro, il Palermo tornerà in campo questo pomeriggio e sfiderà la capolista del torneo di Serie B a caccia del riscatto, di punti e di risposte.

"Sull’orlo del precipizio il Palermo si aggrappa oggi a Parma, sul campo della capolista, all’unica risorsa che gli rimane: la disperazione. Dopo sette partite inguardabili, dopo un’involuzione che col Catanzaro ha toccato il suo punto più basso a cui Eugenio Corini non è riuscito a trovare rimedi, solo la disperazione può svegliare questa squadra dal suo torpore quasi catatonico. Qualcuno potrà pensare che esageriamo. In fondo siamo a meno di metà campionato. Ma non crediamo di esagerare e lo diciamo oggi che la stagione è tutta da decidere", si legge.

La squadra di Eugenio Corini in poco più di un mese ha perso nove punti rispetto alla prima della classe ed ha, al momento, appena otto lunghezze di vantaggio rispetto alla zona playout. "Senza un vero cambio di passo rischia di trovarsi alla sosta di campionato in piena zona retrocessione". Per questo motivo, secondo il noto quotidiano, lo stesso Corini oggi "si giocherà probabilmente la panchina".

"Seppure in ritardo il City si sta guardando attorno senza trovare soluzioni convincenti e non sempre risolutive ma un ulteriore passo falso potrebbe dare il colpo finale alla gestione del «Genio». [...] È crudele per un allenatore giocarsi tutto (o quasi) contro l’avversario più forte ma [...] oggi il Palermo raccoglie quello che ha seminato: paura e incertezza sul futuro. Se Corini è sul banco degli imputati nessuno può tirarsi indietro. Né chi ha costruito questa squadra né i calciatori rosanero. Tra i quali pochissimi stanno rendendo secondo le loro possibilità. [...] Diciamo questo con la speranza di un segnale. [...] Non è facile immaginare un Palermo diverso, però cosa resta oggi oltre la speranza di un «miracolo» calcistico. E se invochiamo un «miracolo» vuol dire che siamo messi davvero male", conclude.

