Palermo, GdS: “Inizi horror e finali da capolista. Il dato”

Il Palermo ha una performance altalenante durante le partite di Serie B. Nel primo quarto d'ora della ripresa, la squadra segna 4 gol ma ne subisce 9, rendendola una delle peggiori squadre della Serie B in quel periodo. Tuttavia, nell'ultima mezz'ora, il Palermo diventa la squadra più prolifica, segnando 27 reti, superando anche il Parma. Questo modello si ripete anche negli ultimi 15 minuti di gioco. Nonostante la richiesta di equilibrio da parte dell'allenatore Corini, la squadra non riesce a raggiungerlo, alternando momenti disastrosi ad altri eccezionali. La partita contro la Cremonese è stata emblematica di questa stagione altalenante, con il Palermo che ha pareggiato dopo essere stato in svantaggio di due gol all'intervallo.