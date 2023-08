Palermo, GdS: “Errori e sprechi. Di Mariano dal dischetto e gol annullato a Brunori”

L’edizione odierna del Giornale di Sicilia, sottolinea come a fine gara i tifosi del San Nicola hanno gioito come se ci fosse in atto una vittoria da grandi notti europee, con tanto di comprensione, al netto di un pareggio, ottenuto, dopo avere giocato quasi tutta la seconda frazione di gioco in nove arrivando ad un risultato di grande livello. Ieri il Var è stato il numero 10 della gara perché ha permesso all’arbitro Maresca prima di espellere Maita poi di fare assegnare il rigore che Di Mariano ha fallito e conseguentemente di espellere anche capitan Di Cesare già ammonito.