Palermo, GdS: “E’ ora di osare. Rimonta o addio ai sogni”

"Palermo, è ora di osare. Rimonta o addio ai sogni". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulla semifinale di ritorno dei playoff di Serie B tra Venezia e Palermo. Il match, in programma alle ore 20:30 allo Stadio "Penzo", decreterà la prima finalista. Il Palermo"è chiamato a un’impresa straordinaria" per ribaltare il risultato dell'andata (1-0 per i lagunari). Per farlo, i rosanero sono obbligati a battere il Venezia con almeno due gol di scarto. "Una sfida ardua ma non impossibile".