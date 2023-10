Palermo, Gds: “Di Mariano e Valente verso rientro, frecce in più all’arco di Corini”

Tante frecce all'arco si Eugenio Corini. Livello e profondità della rosa a disposizione del tecnico di Bagnolo Mella hanno certamente costituito valori aggiunti decisivi alla base di questo brillante avvio di torneo del Palermo FC. Secondo posto in classifica, sei vittorie su otto gare disputate, un poker di successi consecutivi in trasferta da record. Una gara da recuperare contro il Brescia e la prospettiva ghiotta offerta dal calendario, ovvero quella di giocare quattro gare delle prossime cinque al Renzo Barbera. Compattezza, autostima, identità, entusiasmo. Ci sono tutte le componenti per spiccare il volo, a patto di mantenere alta l'asticella di tensione, intensità e concentrazione, senza incappare nel rischio di sottovalutazione di qualsiasi avversario. La settimana di sosta per gli impegni delle Nazionali sarà utile a Corini per perfezionare il recupero degli infortunati di medio-lungo corso: Di Mariano, Valente e Buttaro. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma in particolare sugli attaccanti esterni, che sembrano davvero prossimi al rientro e dovrebbero tornare a disposizione fin dal prossimo match interno contro lo Spezia. Gara contro i liguri che si giocherà in posticipo, la sera di lunedì 23 ottobre prossimo. Presumibile che sia Di Mariano sia Valente saranno nella lista dei calciatori convocati per il match contro la compagine guidata da Alvini, partita a rilento in campionato ma reduce da quattro punti nelle ultime due gare. Prima vittoria della stagione per lo Spezia in trasferta contro la Feralpisalò, quindi il pari a reti bianche contro il Brescia di Gastaldello. La prospettiva del rientro di Di Mariano e Valente nel novero dei calciatori disponibili consentirà a Corini di gestire con maggiore disinvoltura energie e minutaggio nel roster offensivo, specie in tema di attaccanti esterni. In assenza del numero dieci e dell'ex Carrarese, infatti, Di Francesco, Insigne e Mancuso hanno fatto gli straordinari, garantendo comunque altissimi standard di rendimento.