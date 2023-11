Palermo, GdS: “Da Lucioni a Marconi, la riscossa parte dai senatori”

L'analisi del noto quotidiano dopo le tre sconfitte rimediate dalla squadra di Eugenio Corini nelle ultime quattro partite.

Mediagol ⚽️

"La riscossa parte dai senatori". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo e su quei calciatori che possono garantire esperienza nel momento più delicato della stagione. Tra questi anche Fabio Lucioni, approdato nel capoluogo siciliano in estate dopo la promozione in Serie A conquistata con la maglia del Frosinone da capitano e protagonista.

"Di contestazioni nei confronti delle squadre in cui ha militato ne ha vissute diverse: fanno parte del gioco così come le vittorie, basta un risultato convincente (o qualcuno in più) e tutto finisce in archivio. Difficilmente però Lucioni avrebbe potuto immaginare di trovarsi di fronte a una tale rabbia dei tifosi appena cinque mesi dopo il suo arrivo al Palermo: l’esperienza e il temperamento che lo contraddistinguono avranno un ruolo fondamentale per condurre i rosa fuori dalla crisi, ma servirà il supporto di chi questa maglia la conosce meglio di lui", si legge. Contro il Cittadella il numero 5 rosanero è stato uno dei pochi "a non avere mai suscitato mugugni dagli spalti. [...] Anche lui non è esente da errori nel filotto negativo del Palermo, ma a parte il rigore concesso alla Sampdoria si tratta di sbavature minime che non hanno inciso sul risultato: ad oggi Lucioni è tra i neoacquisti quello con il rendimento migliore".

Adesso, "a suonare la sveglia, tanto in allenamento quanto in partita, dovranno essere anche quegli elementi che pur avendo giocato meno conoscono a menadito la realtà rosanero avendola sperimentata pure in Serie C". Tra questi Ivan Marconi, uomo spogliatoio e "tra i più «scatenati» a supportare la squadra sia dalla panchina che dal campo". Oltre a Nicola Valente che "ha duttilità e carisma per ritrovare la bussola: i suoi cross sono spesso un pericolo per gli avversari, purché vi sia qualcuno che li trasformi in oro", conclude il noto quotidiano.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.