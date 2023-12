Palermo, GdS: “Corini per ora resiste. Ma il City vuole subito una svolta”

"Corini per ora resiste. Ma il City vuole subito una svolta". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo dopo la seconda sconfitta consecutive rimediata dalla squadra di Eugenio Corini fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera". "Un pubblico inferocito, una classifica simile alla scorsa stagione, una squadra sconnessa e scoraggiata, una concorrenza affamata: al centro c’è un uomo solo, che vede la fiducia nei suoi confronti diminuire settimana dopo settimana. Eppure, nonostante i risultati non arrivino, l’avventura di Corini al Palermo almeno per ora non sembra destinata a finire", si legge. Il tecnico di Bagnolo Mella, dopo il ko contro il Catanzaro , avrebbe avuto un confronto con Gardini e Rinaudo , "ribadendo la volontà di ridare vigore alla classifica".

Classifica che vede attualmente il Palermo all'ottavo posto, scavalcato anche dal Cittadella, reduce da quattro vittorie di fila, tra cui il successo ottenuto proprio al "Barbera". Tuttavia, "se dopo il Cittadella la posizione di Corini non era mai stata messa in discussione, nonostante la dura contestazione nei suoi confronti in viale del Fante, stavolta a esaurire la pazienza non è solo il pubblico: l’arretramento in graduatoria non può certo fare piacere al City Group, viste le ambizioni di promozione diretta. Un esonero alla vigilia di una sfida estremamente delicata come quella del Tardini non sembra al centro dei piani dirigenziali, ma ciò non esclude che possa concretizzarsi nelle settimane successive: in questo senso, il tecnico e il suo staff si giocano tutto con Parma, Pisa, Como e Cremonese", conclude il noto quotidiano.