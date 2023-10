Palermo, GdS: “Benedetto contropiede”. E la lista di goleador si allarga…

"Da uno per tutti... a tutti per uno. Ci sono tante cose positive nell’inizio di stagione del Palermo. [...] Tra le note più liete di queste prime giornate di campionato c’è sicuramente il fatto che il Palermo è riuscito ad ampliare la sua lista di goleador". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo .

Un altro aspetto positivo, oltre al muro difensivo, riguarda i contropiedi. Ma non solo. "Uno dei rimproveri più frequenti mossi al Palermo versione 2022/23 era quello di non riuscire quasi mai ad ammazzare le partite, mantenendo il risultato in bilico fino all’ultimo con il rischio costante di farsi raggiungere sul pareggio. La rivoluzione estiva ha inciso anche in questo senso: ai rosa sono bastate poche partite per dimostrarsi solidi non solo nel gestire il vantaggio, ma anche nel legittimarlo", prosegue il noto quotidiano. In otto gare disputate, il Palermo ha già ottenuto quattro successi con più di un gol di scarto. Reti arrivate quasi sempre nei minuti finali.