Palermo, Gazzetta dello Sport: “Rosanero contestati ma ai playoff. L’Ascoli è vivo”

Il Palermo ha sprecato un'altra occasione per ottenere la sua prima vittoria sotto la guida di Mignani, pareggiando contro l'Ascoli. Nonostante il pareggio, il Palermo ha ottenuto la certezza matematica di partecipare ai playoff, ma la Sampdoria si è avvicinata a un solo punto di distanza. Ora il Palermo dovrà difendere la sua posizione venerdì contro il Sudtirol. Altrimenti rischierà seriamente di dover disputare il primo spareggio in trasferta, fattore che peggiorerebbe incredibilmente le possibilità di passaggio del turno della compagine rosanero, entrata in una crisi nera. Lo dicono i numeri: una vittoria (contro il Lecco) nelle ultime dodici gare. A prescindere da Corini o Mignani, questa squadra ha smesso di reagire alle avversità.